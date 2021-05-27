Şanlıurfa'da "Merhaba Bebek" kampanyası
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Şanlıurfa'da "Merhaba Bebek" kampanyası

Şanlıurfa'da 'Merhaba Bebek' kampanyası
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan "Merhaba Bebek" kampanyası kapsamında ailelere bebek seti dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan "Merhaba Bebek" kampanyası kapsamında ailelere bebek seti dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında bebeğin doğumla birlikle ihtiyaç duyduğu malzemeler karşılanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, kampanya kapsamında ziyaret ettiği ailelerle sohbet etti.

Çocuklara sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Canpolat, ailelere içerisinde puset ve ana çantası bulunan hediye paketlerini verdi.

Açıklamada, vatandaşların bebek seti için doğum raporuyla belediyeye başvurmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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