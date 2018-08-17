Şanlıurfa'da Merdivenden Düşen Çocuk Öldü

Şanlıurfa'da merdivenden düşen çocuk hayatın kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Kubacık Mahallesi'nde evlerinde oynayan Ahmet Sak (2), dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Sak'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.