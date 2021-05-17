Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da çocukların maytap patlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da çocukların maytap patlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Eyyüp Nebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurt ve Akkurt aileleri arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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