Şanlıurfa'da maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takma kuralına uymayan ve kendilerini uyaran polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takma kuralına uymayan ve kendilerini uyaran polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, maske takmayan bir grubu uyararak idari işlem uygulamak için kimlik istedi. Polis ile gruptakiler arasında yaşanan tartışmada, ekiplere mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekibi 5 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere merkeze götürdü. Kaynak: AA