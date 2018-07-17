Şanlıurfa'da Markette Yaşanan Hırsızlık Kameraya Yansıdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir markette yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir marketin şubesine gelen kişi, kasiyerin cep telefonunu alarak buradan çıktı.

Kasiyerin cep telefonunu bulamaması üzerine marketin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde cep telefonunu markete gelen bir kişinin çaldığı belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, markete müşteri gibi gelen bir kişinin reyonun arkasında kısa süre bekledikten sonra kasiyerin kasadan uzaklaşmasını fırsat bilip, kasanın üzerindeki cep telefonunu aldığı görülüyor.

Görüntülerin devamında telefonu cebine koyan kişinin üzerini düzelttikten sonra kapıdan çıkıp, marketten uzaklaşması yer alıyor.