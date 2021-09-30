Şanlıurfa'da marketlere 'fiyat' denetimi - Haberler
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Şanlıurfa'da marketlere "fiyat" denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da marketlere

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten zincir marketlerde "fiyat" denetimini aralıksız devam ettiriyor.

HALİLİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten zincir marketlerde "fiyat" denetimini aralıksız devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halkın sağlığını, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapan ekipler, kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin yanında hijyen, işyeri ruhsatı ve fiyat denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, marketlerdeki reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumayı hedefledikleri kaydedildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da marketlere fiyat denetimi

Şanlıurfa'da marketlere fiyat denetimi

Şanlıurfa'da marketlere fiyat denetimi

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Haber: Şanlıurfa'da marketlere 'fiyat' denetimi - Haberler
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