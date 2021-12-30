Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Hilvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, döviz kurundaki hareketlilikten sonra yaşanan haksız fiyat artışını önlemek için fiyat, etiket, stok ve gramaj denetimlerinde bulundu.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetimlerde bulunan ekipler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün kasa fiyatı ile etiket fiyatını karşılaştırdı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde reyonları tek tek inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanım tarihleri, etiket fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştırdı.

Tüketici haklarını korumak ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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