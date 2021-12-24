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Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası büyük marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerin yapıldığı marketlerde çay, şeker ve yağ gibi ürünlerde indirimler yapıldığı görülürken, son kullanma tarihi geçen ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri yaptıkları kontrollerde çay, şeker, yağ ile bazı temizlik ürünlerinde yüzde 20 civarında indirim olduğunu belirledi.

Fatura karşılaştırmasında fahiş fiyat tespiti halinde marketler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kullanma tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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