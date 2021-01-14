Şanlıurfa'da marketlerde denetim
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Şanlıurfa'da marketlerde denetim

14.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:08
Şanlıurfa'da marketlerde denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler kontrollerde, son kullanma tarihleri geçen tavuk, meyve suyu, çikolata, yoğurt gibi ürünlere imha edilmek üzere el koydu, kurallara uymayan market işletmecilerine ise cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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