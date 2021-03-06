Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı
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Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı

06.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:04

Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltıŞANLIURFA'da Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 200 polisin katılımıyla kent merkezinde bulunan mağaralar bölgesine operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı

ŞANLIURFA'da Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 200 polisin katılımıyla kent merkezinde bulunan mağaralar bölgesine operasyon düzenlendi. Dronun da kullanıldığı baskında bir mağarada kumar oynandığı belirlendi. Operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan ve genellikle ahır olarak kullanılan mağaralara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçların giremediği bölgeye geçen ekipler, dağlık alandaki mağaralara giden stabilize yolların giriş ve çıkışlarının kapattı. Operasyonda, bazı mağaraların demir kapıları koçbaşı kırılarak açıldı. Bir mağaraya giren ekipler, 200 metrekare olan alanda geceleri kumar oynamak için hazırlanmış masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu. Baskınlarda; ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar malzemeleri ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı
Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı
Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı
Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaştı 29 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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