Şanlıurfa'da LGS'de tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan 3 öğrenci altınla ödüllendirildi.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, LGS'de tam puan alan Helin Suda Ağaçhanlı, Mina Tanburacı ve Beyza Kürüm, öğretmenleri ve ailelerini makamında kabul etti.

Öğrenci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik eden Turan, tek tek sohbet ettiği öğrencileri birer altınla ödüllendirdi.

Turan, kentin eğitimdeki başarısının arttığını söyledi.

Konuyla ilgili detaylı bir başarı istatistiği paylaşacaklarını vurgulayan Turan, katkılarından dolayı eğitim camiasının tüm fertlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA