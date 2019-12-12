Şanlıurfa'da leylek kurtarma operasyonu

12.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:22

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinden geçen DSİ sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, balık avlamak için kanala giren leylek mahsur kaldı. Durumu fark eden hayvansever bir vatandaş olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen leyleği kurtararak Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerine teslim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA