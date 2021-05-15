Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
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Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü Evde arama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi Şanlıurfa'da laf atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü

Evde arama yapan polisler uyuşturucu ve silah ele geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da laf atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, evde yaşayan Mahmut B. ve Adem B. ile evlerinin önüne gelen Necdet Kesin ve bir arkadaşı arasında laf atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası mağaralara yakın yere giden taraflar kavga etti. Kavgada silahla vurulan Necdet Keskin ağır yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şahısların evinde arama yapan ekipler, uyuşturucu madde, döner bıçağı ve silah ele geçirdi. Kavga sonrası Mahmut B., Adem B., Remzi K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kavga sonrası elinde silahla eve geri dönen şahıslar ve şahısların gözaltına alınması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü
Şanlıurfa'da laf atma kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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