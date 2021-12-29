ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN BIÇAKLI KAVGASI; KUAFÖR MEHMET ÖLDÜ - Haberler
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ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN BIÇAKLI KAVGASI; KUAFÖR MEHMET ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da kuaför Mehmet Koçer Genç (28), borç nedeniyle tartıştığı kuzeni Veysel K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ŞANLIURFA'da kuaför Mehmet Koçer Genç (28), borç nedeniyle tartıştığı kuzeni Veysel K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece Narlukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın kuaförlüğü yapan Mehmet Koçer Genç ile kuzeni Veysel K. arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Veysel K., kuzenini bıçakladı. Mehmet Koçer Genç, ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Veysel K. ise kısa sürede suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Veysel K.'nin emniyette sorgusu sürerken, 3 çocuk babası Mehmet Koçer Genç'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 'Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN BIÇAKLI KAVGASI; KUAFÖR MEHMET ÖLDÜ

ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN BIÇAKLI KAVGASI; KUAFÖR MEHMET ÖLDÜ

ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN BIÇAKLI KAVGASI; KUAFÖR MEHMET ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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