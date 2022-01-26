Şanlıurfa'da kuyumcuya giren hırsızlar, alarmın devreye girmesiyle kaçtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kuyumcuya giren hırsızların alarmın devreye girmesiyle kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyfioğlu Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen iki hırsız, dün gece saatlerinde levye kullanarak Turan Şenateş'e ait kuyumcu dükkanına girdi.

Şüpheliler, alarmın devreye girmesi üzerine kapıyı açık bırakarak hızla iş yerinden uzaklaştı.

Güvenlik firmasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınanda, iş yerinin kapısını levye ile açan iki kişinin rafları karıştırması, masanın altındaki çelik kasayı açmaya çalışması ve iş yerinden hızlıca uzaklaşması görülüyor.

Kuyumcu Turan Şenateş, iş yerini yüksek güvenlikle koruduğunu, hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.