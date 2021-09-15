ŞANLIURFA'DA, KUVEYTLİ HAYIRSEVERLER TARAFINDAN YAPILAN 9 OKUL EĞİTİME BAŞLADI

ŞANLIURFA'da Kuveytli hayırseverler tarafından Türk ve Suriyeli çocuklar için kente yaptırılacak olan 15 okuldan 9'unun tamamlanarak eğitime açıldı. Vali Abdullah Erin yeni açılan okullarda incelemede bulundu.

Ata İnsani Yardım Derneği'nin yapımını üstlendiği, Kuveytli hayırseverlerden sağladığı fonlarla 2020 yılı Ekim ayı sonlarında inşaatına Eyyübiye'de başlanan okullardaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle Eyyübiye'de yapımı tamamlanarak eğitime açılan okulları da ziyaret eden Vali Erin, burada öğretmen ve öğrencilerle de sohbet etti. Vali Abdullah Erin, kentte göreve başladığı 2017 yılından sonra 393 devlet okulunun tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu hatırlattı. Erin, bu okullara ilave olarak Kuveytli hayırseverlerin 15 okulun inşaatına başladıklarını ve bunlardan 9'unun tamamlanarak eğitime başladığını, 6'sının ise inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.