Şanlıurfa'da kurumlar arası futsal turnuvası başladı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora olan ilgisinin artırılması için kamu kurum ve özel bankalar arası futsal turnuvası başladı.

Gençlerin spor aktiviteleriyle buluşmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve özel bankalar arası futsal turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Futsal Turnuvasına 22 takım katılım sağladı. Eleme usulü ile düzenlenen olan salon futboluna kurum personelleri yoğun ilgi gösterdi. 22 takımın katıldığı karşılaşmalar Batıkent Mahallesinde bulunan Akabe TOKİ Spor salonunda oynanmaya başlandı. Salon sporuna olan ilginin arttırılması amacıyla düzenlenen turnuvada dereceye girecek olan ilk 3 takıma kupa ve ödül verilecek. Kurum personellerinin katılım sağladığı turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçlarda vatandaşlar turibünlerden tezahürat yaparak takımlarına destek verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen futsal turnuvası iki hafta sürecek. Kazanan takımlara düzenlenecek olan törenle kupaları verilecek. - ŞANLIURFA