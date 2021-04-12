Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı Urfa'nın kurtuluşunu sokak sokak gezerek duyurdular Şanlıurfa'nın kurtuluşunu yazan gazete, yöresel kıyafet giyen gençler tarafından 11 Nisan etkinlikleri kapsamında sokak sokak gezilerek dağıtıldı.

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı

Urfa'nın kurtuluşunu sokak sokak gezerek duyurdular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın kurtuluşunu yazan gazete, yöresel kıyafet giyen gençler tarafından 11 Nisan etkinlikleri kapsamında sokak sokak gezilerek dağıtıldı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunu tarihi Balıklıgöl'de dağıttıkları gazete ile müjdeleyen gençlerin çalışmasına vatandaşlar hayran kaldı.

11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşu programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler, vatandaşların ilgisiyle dolu dolu geçti. Etkinliklerin son gününde Urfa'nın kurtuluşunu anlatan gazeteyi yöresel kıyafet giyerek dağıtan gençler, büyük beğeni topladı. Sokak sokak, cadde cadde gezen gençler, "Yazıyor, yazıyor Urfa'nın kurtuluşu yazıyor" diyerek duygulu anlar yaşattı. Gazeteyi alarak okuyan vatandaşlardan Sevilay Canbaz, "Umarım bu tür etkinlikler devam eder. Çocuklarımızın da görmesi sağlanır. Bu gazeteyi alıp duvara asacağım. İnşallah benim sayem de herkes okur" dedi. Vatandaşlardan Ömer Aslan ise "Böyle duyguları bize yaşatanlara çok çok teşekkür ederim. Bu memleketin kurtuluşunda şehit olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi için bu tür etkinliklerde emeği olan herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Ece Erken Perihan Savaş Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Necip Uysal Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:26:10. #1.16#
title