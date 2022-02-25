Şanlıurfa'da kurdun saldırdığı 5 koyun telef oldu - Haberler
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Şanlıurfa'da kurdun saldırdığı 5 koyun telef oldu

AA, Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'da kurdun saldırdığı 5 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Saygın Mahallesinde yaşayan Mahmut Yavuz'a ait çiftliğe gece saatlerinde kurt girdi.

Ahırdaki koyunlara saldıran kurt, 5 küçükbaş hayvanı telef etti.

Sabah ahıra giren Yavuz, hayvanlarının parçalandığın görmesi üzerine durumu çevredeki besicilere bildirdi.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Mahmut Yavuz, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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