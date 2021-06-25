Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
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Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da besiciler tarafından aylardır özenle yetiştirilen kurbanlıklar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarda görücüye çıktı.

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da besiciler tarafından aylardır özenle yetiştirilen kurbanlıklar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarda görücüye çıktı.

Besiciler, Kurban Bayram öncesi hayvanlarını Eyyübiye ilçesindeki Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan canlı hayvan pazarına getirmeye başladı. Bayrama sayılı günler kala Şanlıurfalı besiciler, il dışına da hayvanlarını göndermeyi sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen küçükbaş kurbanlık taleplerini karşılamaya çalışan besiciler, aralarında İstanbul, Ankara, Antalya ve Mersin illerinin de bulunduğu birçok kente kurbanlık gönderiyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar bin 400 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

"Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 25'lik bir artış var"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, "Özellikle Kurban Bayramı'na yaklaşırken Şanlıurfa doğu illerinde bir liman olduğundan batı ihracatımız bir haftadır başladı. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine de bu sene yoğun bir sevkiyatımız var. Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 20-25 arasında bir artış söz konusu. Özellikle Türkiye'nin fiyatlarını belirleyen bir pazardır. Fiyatlarımızda fazla bir artış beklemiyoruz. Bizim pazarımız Türkiye'ye hitap eden bir pazardır. İç piyasaya çok çalışmıyoruz. Yüzde 10-15 iç piyasa. Bizim Türkiye'nin bütün illeriyle alışverişimiz var. Pazarımız yıllık 1 milyar lira ciro yapıyor. Özellikle Şanlıurfa hayvan varlığı açısından önemli bir noktada ve bu hayvan varlığı da cinslere ayrılıyor. Özellikle ivesi kuzularda talep var. Özellikle Katar'dan talepler var. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Hayvan varlığı da yeteri kadar var, bir sıkıntımız yok. Hayvan fiyatlarında toklu 29 lira, koyun ise 22 lira. Bu şekli ile toptan satışlarımız oluyor ama bayrama bir hafta kala fiyatlarımızı Türkiye'ye duyururuz. Özellikle vatandaşlarımıza tavsiyemiz canlı hayvanlar sıcakta durduğu için kilo fiyatını iki katına çıkartsak da besici zarar ediyor. İslam geleneğimiz, dinimiz gereği ayaküstü alınması kilodan iyidir. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, özellikle kurbanlıkları gönül rahatlığı ile pazarlık ederek alsınlar. Et alır gibi canlı hayvan almanın bir anlamı yok. Pazarlık sünnettir" dedi.

"Fiyat düşer diye beklemeyin"

Bayrama yakın ve bayram günlerinde fiyatların düştüğü yönünde yanlış bir algının olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu yanlış bir algıdır. Biz bunu önemsemiyoruz ama maalesef algı yapanlar var. Besiciden birinci gün almasan, ikinci gün elinde kalırsa bize yarı fiyatına satar diye bir düşünce var. Kesinlikle bu yanlış bir düşüncedir. Kimse malettiği bir fiyattan aşağı satmaz" ifadelerini kullandı.

Pazarda kurbanlık satan Abdullah Demir, "Dışarıdan gelen alıcılar var, alıp götürüyorlar. Koyunların fiyatı normaldir. Bin 400 ile 2 bin arasında fiyatları değişiyor. Koyunun canlı kilosu 23 lira, erkek toklu 29 lira. Yem çok pahalıdır. Şu anda satış yok ama ümidimiz inşallah iyi olur. Bayrama doğru bekliyoruz. Yalım yok, yağmur yağmadı. Geçen sene arpanın kilosu 1 lira 40 kuruş, 1 lira 50 kuruştu. Bu sene 3 lira, nasıl olacak. Tabii ister istemez pahalı olacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Şanlıurfa'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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