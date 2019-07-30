ŞANLIURFA'DA KURBANLIK HAREKETLİLİĞİ

ŞANLIURFA'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan satışı yapılan pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Yaklaşan bayram öncesi besiciler, Yenice Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'nda satış yapmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler tarafından pazara getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar satışa çıkarıldı. Pazarda, bazı alıcılar fiyatların pahalılığından şikayet ederken, besiciler ise yem fiyatlarının pahalı olmasının fiyatları artırdığını ifade etti. Pazardaki besicilerden Hasan Özkutlu, kurbanlıklara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ifade ederken, bayrama birkaç gün kala satışların daha da artacağını kaydetti.

Kaynak: DHA