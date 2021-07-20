Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci
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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci Camiler bayram namazında doldu taştı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Kurban Bayramı Namazı sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci

Camiler bayram namazında doldu taştı

ŞANLIURFA - Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Kurban Bayramı Namazı sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte camilerin yolunu tutan vatandaşlar, ilk önce bayram vaazını dinledi. Namaz vaktinin yaklaşmasıyla birlikte hatip tarafından bayram namazının nasıl kılınacağı ile ilgili cami cemaatine bilgi verildi. Saatlerin 05.52 göstermesiyle birlikte bayram namazı için saf tutuldu. Bayram Namazının ardından bayram hutbesi okundu. Bayram hutbesinde kurban paylaşmanın önemine değinildi. Kılınan namazın ardından bazı camilerde çeşitli ikramlar ile çöp poşetleri dağıtıldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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