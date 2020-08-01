Şanlıurfa'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi
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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi
01.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:28

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetlemelere katılan Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak onlara şeker ile kolonya ikram etti. Vatandaşları uymaları gereken konularla ilgili uyaran Esen, sürücülerden direksiyonda cep telefonu kullanmamaları ve aşırı sürat yapmamalarını istedi.

Denetimleri gerçekleştiren güvenlik güçlerinin de bayramını tebrik eden Esen, bayram tatili münasebetiyle yollardaki trafiğin yüzde otuzdan fazla artacağını ve yolcu sayısının da yüzde 55 oranında yükseleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Esen, bayram süresince emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin kontrol noktalarında denetimlerine devam edeceğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için kurallara titizlikle riayet etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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