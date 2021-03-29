Şanlıurfa'da kurallara uymayan 108 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan 108 kişiye idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan 108 kişiye idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da valilik koordinesinde korona virüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında hafta sonu kuralları ihlal eden çok sayıda işyeri ile 108 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı