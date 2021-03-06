Şanlıurfa'da kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler yağmur duasına çıktı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan yöre halkı, yağmur duasına çıktı.

Siverek ilçesi kırsalındaki Taşıkara Mahallesi'nde "Sahabe Tepesi" olarak adlandırılan bölgede toplanan vatandaşlar, 7 küçükbaş hayvan keserek, kazanlarda bulgur pilavı pişirdi.

İmamın kıldırdığı namazın ardından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri, yağmur duası için ellerini semaya açtı.

Çevredeki kırsal mahalle sakinlerinin de katıldığı duanın ardından, yemek ikramı yapıldı.

"Her yıl ya yağmur ya şükür duasına çıkarız"

Mahallede muhtar azası Hacı Kızıl, bölgelerinde bunun gelenek olduğunu belirterek, "Yağmurun olduğu yıl şükür duasına, olmadığı yıl ise yağmur duasına çıkarız. Bu yıl da yağmur duası için toplandık, inşallah Allah kabul eder." dedi.

Taşıkara Camisi imamı Abdulaziz Demir, kuraklık nedeniyle mahalle sakinleriyle namaz kılıp dua ettiklerini, Allah'ın rahmetinden umudu kesmediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Sefer Sarıçiçek ise yılın kurak geçtiğini ifade ederek, "Hayvanlarımıza verecek suyumuz kalmadı. Allah'a yağmur vermesi için dua ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı