ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Şanlıurfa'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan ve yeterli yağış alamadığı için kuraklık tehlikesi yaşayan Şanlıurfa'da kent genelindeki camilerde yağmur duası okundu.

Cuma namazı sonrasında yapılan duada kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

11 Nisan Kurtuluş Camisi'ndeki cemaat, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.

Bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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