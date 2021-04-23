ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Şanlıurfa'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Şanlıurfa'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan ve yeterli yağış alamadığı için kuraklık tehlikesi yaşayan Şanlıurfa'da kent genelindeki camilerde yağmur duası okundu.

Cuma namazı sonrasında yapılan duada kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

11 Nisan Kurtuluş Camisi'ndeki cemaat, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.

Bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme