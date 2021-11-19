ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi - Haberler
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ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanan Şanlıurfa'da, kent genelindeki camilerde yağmur duası için eller semaya açıldı.

Cuma namazı sonrasında yapılan duada rahmet istendi. Bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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