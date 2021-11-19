ŞANLIURFA - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanan Şanlıurfa'da, kent genelindeki camilerde yağmur duası için eller semaya açıldı.
Cuma namazı sonrasında yapılan duada rahmet istendi. Bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.