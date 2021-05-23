Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
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Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Güncel

Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir minibüsün kundaklandığı öne sürüldü.

Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir minibüsün kundaklandığı öne sürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Karahan'a ait 63 RD 151 plakalı minibüs, park halindeyken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu minibüs sahibi ve itfaiye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası minibüsün motor kısmında hasar meydana gelirken görgü tanıkları şahısların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken kaçan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı
Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı - Haberler
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