ŞANLIURFA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası
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ŞANLIURFA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kumar oynatılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği depodaki 30 kişiye 144 bin 150 lira ceza verildi.

Şanlıurfa'da kumar oynatılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği depodaki 30 kişiye 144 bin 150 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde, ikinci el eşya satışı yaptığı şekilde tabelaları olan bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 144 bin 150 lira para cezası kesti.

Depodaki aramada, tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi.

Mühürlenerek kapatılan deponun kiracısı O.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası
ŞANLIURFA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası
ŞANLIURFA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası
ŞANLIURFA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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