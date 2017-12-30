Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet Devrildi

Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet Devrildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonetin şoförü yaralandı, kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet Devrildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonetin şoförü yaralandı, kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Halil Oba yönetimindeki 17 ZA 661 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Birecik- Gaziantep karayolu ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

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