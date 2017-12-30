Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet Devrildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonetin şoförü yaralandı, kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonetin şoförü yaralandı, kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Halil Oba yönetimindeki 17 ZA 661 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Birecik- Gaziantep karayolu ilçe girişinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu.