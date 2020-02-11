Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

11.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:25
Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uluağaç Mahallesi Serin Sokağı'nda hayvancılık yapan , ahırındaki 75 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Meydankapı Jandarma Karakolu ekipleri, hayvanları çaldığı öne sürülen kişileri tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ali V. ve Muhammed Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince sahibi İbrahim Acar'a teslim edildi.

Kaynak: AA
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