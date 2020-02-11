Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama - Haberler

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

11.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:33
Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçesi Uluağaç Mahallesinde bulunan Serin Sokağı'nda yaşandı. Hayvancılık yapan , ahırındaki 75 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Meydankapı Jandarma Karakolu ekipleri, hayvanları çaldığı öne sürülen kişileri tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ali V. ve Muhammed Y'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekipleri tarafından sahibi İbrahim Acar'a teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler