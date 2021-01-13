Şanlıurfa'da köylülere tenis sevgisini aşılayan öğretmen Antalya Açık'ta misafir edildi
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Şanlıurfa'da köylülere tenis sevgisini aşılayan öğretmen Antalya Açık'ta misafir edildi

13.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:40
Şanlıurfa'da köylülere tenis sevgisini aşılayan öğretmen Antalya Açık'ta misafir edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köylüleri tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Türkiye Tenis Federasyonu'nun misafiri olarak Antalya Açık maçlarını takip etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köylüleri tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Türkiye Tenis Federasyonu'nun misafiri olarak Antalya Açık maçlarını takip etti.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tenise gönül veren Yusuf öğretmen ve Antalya Open şampiyonu Alex de Minaur. Viranşehir'in Sarıbal köyüne tenis sevgisini aşılayan Yusuf Avcıbaşı öğretmenimiz, federasyonumuzun misafiri olarak Antalya Open'da maçları takip etti."

Paylaşımda, Yusuf Avcıbaşı ile Avustralyalı şampiyon tenisçi Alex de Minaur'un birlikte çekindikleri fotoğrafına yer verildi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da kendi sosyal medya hesabından, "Tenisin ülkemizin her yerinde oynanabilmesi hedefimizde önemli bir rol modeli olan Yusuf öğretmenimizi 'Tenisin Gelişim Komitesi'ne dahil ettik. Anadolu'da tenisin yaygınlaşması yolundaki projelerimize Yusuf öğretmenimizin de desteğiyle hep beraber devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Avcıbaşı sayesinde tenisle tanışan köylülerin, kendi imkanlarıyla korta dönüştürdükleri alanda yöresel kıyafetleriyle raket sallarken çekilen görüntüleri, yoğun ilgi görmüştü.

Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Sarıbal köylülerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tenis kortu sözünü vererek, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz." ifadeleri memnuniyetle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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