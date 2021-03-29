Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 98 kişiye para cezası verildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "mavi" kategoride yer alan kentte denetimler sürüyor.

2 bin 527 personelin katıldığı denetimlerde, evinin dışında bulunan neredeyse tüm vatandaşlara ulaşılarak salgın tedbirleri hatırlatıldı.

Ekipler, şehrin tüm ana bulvarları, caddeleri ve çarşıları, semt pazarları, lokantalar, kafeler, ciğerciler, kıraathaneler, hal pazarı, perakendeciler ve toptancıların bulunduğu alanları denetledi.???????

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş