Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye cezai işlem uygulandı
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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye cezai işlem uygulandı

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye idari ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye idari ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinden bu yana yaklaşık bin 500 personelin denetimlerde görev aldığı belirtildi.

Bu kapsamda 3 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 830 kişiye ceza kesildi.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 47, karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişiye idari yaptırım gerçekleştirdi.

Denetlenen 4 bin 107 iş yerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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