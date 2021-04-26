Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası kesildi
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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, son üç günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası verildi.

Şanlıurfa'da, son üç günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek amacıyla 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında, il genelinde 905 ekipten oluşan 2 bin 917 personel tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Polis, jandarma, zabıta ve kamu kuruluşları personelinden oluşan ekipler, 4 bin 508 iş yeri ve alan denetlemesi yaptı.

Denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 510 kişiye idari para cezası verildi.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 698 vatandaşa, mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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