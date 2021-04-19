Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası verildi.

Şanlıurfa'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek amacıyla hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında, il genelinde 905 ekipten oluşan 2 bin 917 personel tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Polis, jandarma, zabıta ve kamu kuruluşları personelinden oluşan ekipler, 8 bin 593 iş yeri ve alan denetlemesi yaparak, 4 iş yeri hakkında kural ihlali nedeniyle idari işlem uyguladı.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye idari para cezası kesti.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 488 vatandaşa, mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ryan Babel Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Mario Draghi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası kesildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:05:24. #1.14#

title