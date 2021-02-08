Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye para cezası verildi

Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 242 kişiye ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 2 bin 775 kişiden oluşan 477 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 242 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler 5 bin 746 işletmede de denetim yaptı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 700 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş