Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası uygulandı
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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası uygulandı

08.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:42
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası uygulandı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent genelinde 2 bin 417 kişiden oluşan 838 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 100 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler 4 bin 974 mekanda da denetim yaptı.

Kovid-19 salgınında düşük riski temsil eden mavi kategoride bulunması nedeniyle kısıtlamaların yumuşatıldığı kentte, denetimlerin sıkı tutulmaya devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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