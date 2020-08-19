Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 76 bin 384 lira ceza kesildi Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 76 bin 384 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 76 bin 384 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 323 ekibin dün yaptığı uygulamada 3 bin 660 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara para cezası kesen ekipler, karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettiklerini belirlediği kişilere de ceza yazdı.

Ekipler bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 76 bin 384 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA