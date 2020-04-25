Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 489 bin lira ceza
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza kesildi.
25.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:56
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı.
Soka çıkma kısıtlamasının ilk ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.
Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.
Kaynak: AA