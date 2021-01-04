Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1,5 milyon lirayı aşkın ceza
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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1,5 milyon lirayı aşkın ceza

04.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:24
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1,5 milyon lirayı aşkın ceza

Şanlıurfa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kent genelinde 4 bin 681 personelle denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralları, izolasyon tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 512 kişiye toplam 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.

Kısıtlama süresince 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, mobil sağlık hizmeti veren çağrı merkezi tarafından 2 bin 811 arama cevaplandırılarak, 408 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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