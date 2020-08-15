Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 347 kişiye para cezası verildi Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 günde 347 kişiye 277 bin 694 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 günde 347 kişiye 277 bin 694 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda uyarıyor.

Bu kapsamda, gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 36 iş yeriyle 326 kişi hakkında işlem yapılarak 211 bin 544 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde karantina tedbirlerine uymayarak adresini terk eden 21 kişiye karantina tedbirini ihlal etmekten 66 bin 150 ceza kesildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile esnafı ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

Vali Erin, maske kullanımının virüse yakalanma riskini azalttığına dikkat çekerek, salgın ortadan kalkıncaya kadar herkesin maske kullanımını sürdürmesini istedi.

Kaynak: AA