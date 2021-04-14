Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yaptı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz
AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ramazan ayı ile birlikte Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor.

Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane ve marketlerde denetimlerini yürüten ekipler, son kullanma tarihi, etiket ve iş yeri ruhsatı kontrolü ile Kovid-19 tedbirlerinden temizlik, maske ve mesafe kontrollerini yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri hakkında yasal işlem başlatırken, denetimlerini gün içerisinde devam ettiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ece Erken Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:59:37. #1.15#

title