Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları
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Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları

Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşılama oranının arttırılması amacıyla STK ve oda başkanlarıyla iştişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşılama oranının arttırılması amacıyla STK ve oda başkanlarıyla iştişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Yardımcısı Siverek Kaymakamı Vekili Mustafa Akın, ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Tüm vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrı yapan Mustafa Akın, gençlerin aşıya teşvik edilmesinin önemine değindi.

Şanlıurfa Valiliğince başlatılan aşı kampanyasıyla ilgili hatırlatma yapan Akın, "Aşısını yaptıran 24 yaş altı gençlerimize Perşembe günü yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Buradaki amacımız hediye değil, gençlerimizin aşı yapmalarına teşvik etmektir. Daha fazla sağlık ve can kaybına tahammülümüz yok. Koronavirüse karşı en etkili yol olan aşıyı yaptırmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Toplantı sonrası bölgede oluşturulan aşılama noktasında Vali Yardımcısı Akın ile katılımcılar Ahmet Bucak, Cumali Karavar, Fikret Acemoğlu, Hasan İzol, Hüseyin Palice, Mehmet Ali Karakeçili, Mahmut Hatipoğlu, Mehmet Karavar, Mustafa Karakayalı, Orhan Atilla, Ömer Gülice ve Ömer Teker Kovid-19 tedbirleri kapsamında aşı yaptırdı.

Toplantıya Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ve İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen katıldı.

Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları
Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları
Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları
Şanlıurfa'da Kovid-19 karşı aşılama çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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