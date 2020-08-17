Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadelede "HES kodu onayı" dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadelede "HES kodu onayı" dönemi başladı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek.

Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadelede
17.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:26

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurul yeni radikal kararlar aldı.

Özellikle her alanda HES kodu onayı kontrolü yapılacağı bildirilen kararlar şöyle:

"Kentte yapılacak düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerin en geç saat 23: 00'da sonlandırılmasına

Davetli ve misafirlerin, işletmelerde görevlendirilmiş personel tarafından, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen şahısların girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

Halay gibi yakın temasla oynanan oyun ve danslara izin verilmemesine,

Orkestra ekibi ve müzisyenlerin siperlik kullanmalarının sağlanmasına,

Düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerde valilikçe görevlendirilmiş memur bulundurularak yukarıda belirtilen kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasına,

Özel araçlarla ilimize giriş yapan veya ilimizden çıkış yapan kişilerin ilimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde/ikametinde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde ilimize giriş ve ilimizden çıkışlarının yasaklanmasına,

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Magazin
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü Güncel
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Spor
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Alişan Ozan Güven Nihat Doğan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fuat Çapa Erol Bulut Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadelede "HES kodu onayı" dönemi başladı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 23:35:57. #1.14#
title