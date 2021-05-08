Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimlerinde 5 günde 851 kişiye ceza kesildi
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Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimlerinde 5 günde 851 kişiye ceza kesildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimlerinde 5 günde 851 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, son 5 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 851 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Şanlıurfa'da, son 5 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 851 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinden bu yana yaklaşık 1500 personel denetimlerde görev alıyor.

Bu kapsamda 3-7 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük süreçte gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 752 kişiye ceza kesildi.

Ekipler, maske kuralını ihlal eden 96 kişi hakkında da idari yaptırım gerçekleştirdi.

Denetlenen 20 bin 85 iş yerinden ise tedbirleri ihlal ettiği belirlenen 3 iş yerinin işletmecisine para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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