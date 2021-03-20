Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, semt pazarı, marketlerde, kasaplar, lokanta ve kuruyemiş satışı yapan işyerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ekipler, denetimler kapsamında kurallara uymadığı belirlenen işyerlerine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme