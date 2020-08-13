Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimi Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, semt pazarlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ayrıca ekipler, ilçe genelinde kaldırım işgallerini kontrol ederek kurallara uymayan iş yerlerine uyarılar yaptı.

Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve birim amirleri de katıldı.

Kaynak: AA