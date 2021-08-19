Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için dördüncü kura çekildi
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Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için dördüncü kura çekildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için dördüncü kura çekildi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında 4. kura çekimi yapıldı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında 4. kura çekimi yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, kentteki aşılama oranlarının istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Öztoprak, "Aşıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak adına gençlerimize noter aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kurayla çeşitli hediyeler veriyoruz. Bisiklet, tablet, gezi ve burs gibi hediyelerimiz oluyor. Gençler arasında bu faaliyetinin olumlu sonuçlarını alıyoruz. Bundan sonra da gençler arasında aşılama seviyesi daha da artıyor. Temennimiz kentimizde aşılama oranında bir an önce istenilen seviyeye yükselmesi. Bunun için tüm kurumlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor." diye konuştu.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Solmaz ise geçen haftalarda gençlerde aşılama oranı çok düşük olduğunu ve bu oranın gittikçe yükseldiğini belirtti.

Kentte 17-24 yaş arasında 400 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Solmaz, şöyle konuştu:

"Kentimizde aşılanma seviyesi her geçen gün artmasına rağmen istenilen seviyeye ulaşamadık maalesef. Geçen haftalarda gençler arasında aşılama oranımız yüzde 7 civarındayken Allah'a şükürler olsun ki bu rakam şuanda yüzde 27'leri buldu. Temennimiz 17-24 yaşarasındaki yaklaşık 400 bin gencimizi aşılamak. Bunun yanında eylül ayında okullarda açılıyor. İnşallah tüm çocuklarımız sağlıklı bir şekilde okullarına devam eder. Gençlerimize yönelik valiliğimizin desteğiyle her hafta kura çekilip çeşitli hediyeler veriliyor. Gençlerimizi bir kez daha davet ediyoruz hem aşılarını yapsınlar hem de kuraya katılsınlar."

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Öztoprak ve Solmaz kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yapılan çekilişte 16 bin 610 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

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Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için dördüncü kura çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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